В курортных районах на юге Севастополя отключено электроснабжение

В "Севастопольэнерго" сообщили, что причиной отключения стал сбой в работе сети

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей в курортной зоне на южном побережья Севастополя прекращено из-за сбоя в работе сети, сообщили в "Севастопольэнерго".

"В 23:00 [мск] 12 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях ООО "Севастопольэнерго". Обесточены потребители: улица Севастопольская зона ЮБК, поселок Ласпи, мыс Сарыч, Изумруд (все районы находятся за перевалом Ласпи, на южном побережье Крымского полуострова - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативно-выездная бригада уже направлена на место происшествия, чтобы устранить нарушение в работе сетей.