На севере Подмосковья завершаются работы по восстановлению энергоснабжения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Россети Московский регион" завершают работы по восстановлению энергоснабжения в округе Солнечногорск и Клин после грозового циклона. Аварийно-восстановительные работы будут завершены в течение двух часов, сообщила служба в своем телеграм-канале.

"К данному часу специалисты "Россети Московский регион" возобновили подачу электроэнергии у потребителей городского округа Егорьевск. В течение двух часов будут завершены аварийно-восстановительные работы в округах Клин и Солнечногорск. Таким образом, будет полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное прошедшей по региону мощной грозой с градом и штормовым ветром с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В региональном подразделении компании также отметили, что в работах по восстановлению электричества задействовано 107 бригад, в число которых входят 256 специалистов, 131 единица техники, а также 48 резервных источников снабжения электроэнергией. На данный момент службой ведется отработка заявок потребителей по электрическим сетям с напряжения 0,4 кВ.

В компании продолжает действовать режим повышенной готовности для оперативного в случае изменения погодных условий.