В Кирове в этнодеревне "Никулицкая слобода" построят деревянный кремль

Его строительство планируют начать в 2025 году

КИРОВ, 13 июля. /ТАСС/. Участники клуба исторической реконструкции "Хлыновская застава" планируют в этом году начать строительство под Кировом деревянного кремля в этнодеревне "Никулицкая слобода" недалеко от села Никульчино, которое считается одним из самых первых русских поселений на Вятке. В перспективе здесь появится музей под открытым небом с деревянным кремлем, полуземлянками и домами XIX века, рассказал ТАСС руководитель проекта, воевода Вятский Сергей Бисеров.

Никульчино - небольшое село в Слободском районе Кировской области. Именно сюда в начале XII века пришли новгородские ушкуйники и основали город Никулицын в 1181 году, а еще раньше на этом месте было языческое поселение вотяков (удмуртов) - Болванский городок ("болванами" называли языческих идолов).

"В этом году начнем строить в "Никулицкой слободе" на берегу реки Вятки часть северной стены крепости. На ближайшем этнофестивале "День Земли Вятской" в августе вместе с нашими гостями заложим фундамент в виде кирпичной кладки под первую башню, сделаем также несколько венцов бревен восточной башни, проведем мастер-класс по плотницкому делу. Стену будем использовать для хозяйственных построек, то есть в этой части крепостной стены будут жить животные - лошади, козочки, кролики", - рассказал Бисеров.

Он отметил, что деревянный кремль с частоколом, угловыми и надвратной башнями будет в итоге похож на Хлыновский, Котельничский, Подчуршинский. "Кремль будет соответствовать тому, как строили крепостные сооружения наши предки на этих землях", - подчеркнул Бисеров.

Музей под открытым небом

Вокруг кремля построят амбары, полуземлянки (такие строили в XI-XII веках), наземные дома, сюда планируют перевезти сохранившиеся в области здания XIX века. В слободе можно будет заниматься ремеслами и даже пожить в гостевых домах.

"В домах, полуземлянках и амбарах будут музейные пространства. Например, в зерновом амбаре можно рассказать, как обрабатывали землю и взращивали зерно, а в наземном доме создать этнографическую экспозицию, показать быт того времени. Расскажем также и о культуре наших соседей - удмуртов, марийцев, коми, коми-пермяков, зырян", - отметил Бисеров.

По его словам, проект позволит кировчанам и гостям региона погрузиться в историю Вятки, больше узнать о предках. "Когда новгородские ушкуйники на своих кораблях-ушкуях (деревянное парусно-гребное судно) пришли на Вятку, им полюбилась эта земля, она была богата пушниной, реки были полны рыбой, мех был самым ценным продуктом, а у нас водилось очень много выдр. Люди сюда пришли очень трудолюбивые и сильные, они освоили эти земли, создали Вятскую республику, которая была одной из трех вечевых республик на Руси. Отсюда, с Вятки, воеводы с небольшой дружиной выходили и брали город Сарай - столицу Золотой Орды, неоднократно брали Великий Болгар", - рассказал Бисеров.

Сейчас в "Никулицкой слободе" уже построена сцена для выступления коллективов, баня, шатровый комплекс для ярмарки, навесы для проведения ремесленных мастер-классов. Однако на строительство крепости и посада потребуется несколько лет.

"Это долгоиграющий проект. Я поставил себе срок - 10 лет: через 10 лет, думаю, комплекс начнет работать для туристов. В перспективе это будет жилая деревня, мы сами планируем там жить, и, надеюсь, наши сыновья продолжат это дело", - отметил Бисеров. В создании проекта помогает руководитель историко-краеведческого клуба "Мир" Людмила Крылова, профессор истории ВятГУ Елена Кустова и другие неравнодушные люди.

"Хлыновская застава"

Клуб исторической реконструкции "Хлыновская застава" существует в Кирове с 2016 года. Участники клуба создают оружие, доспехи, платья, костюмы, проводят фестивали, турниры.

До мая 2025 года в Порошино под Кировом располагалась крепость "Хлыновская застава" - одно из любимых мест семейного отдыха кировчан и гостей города. "Застава" воссоздавала быт Вятки XIV-XV веков, здесь проходили интерактивные программы для детей и их родителей. Гости ежегодного фестиваля исторической реконструкции "Хлыновская застава" в Порошино могли наблюдать постановочные бои на мечах и взятие крепости, представления с лошадьми, посетить средневековый тир, стать участниками турнира по стрельбе из лука и метанию копья, сходить на экскурсию в конный двор воеводы, а также увидеть огненное шоу и попробовать средневековые блюда. Утром 11 мая крепость сгорела, реконструкторы планируют восстановить ее.