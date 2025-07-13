В Минобрнауки заявили о случаях мошенничества в период приемной кампании

Чаще всего абитуриенты и их родители получают фиктивные предложения о "гарантированном" зачислении на бюджетные места за дополнительную плату

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России предупредило об участившихся случаях мошенничества в период приемной кампании. Чаще всего абитуриенты и их родители получают фиктивные предложения о "гарантированном" зачислении на бюджетные места за дополнительную плату, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В связи с началом приемной кампании в соцсетях и мессенджерах возрастает число фиктивных предложений для абитуриентов и их родителей за отдельную плату "решить вопрос" о якобы "гарантированном поступлении" в высшие учебные заведения на бюджетные места. Минобрнауки России считает необходимым напомнить всем, кто столкнулся с подобными мошенническими предложениями, о стандартных мерах безопасности: проверять подлинность информационных источников, блокировать подозрительные звонки, не передавать данные, открывающие доступ к личным финансам", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о случаях создания фейковых групп в мессенджере Telegram, через которые от имени "руководства Минобрнауки России" злоумышленники распространяли заведомо ложную информацию. Согласно сообщению ведомства, такие каналы могут содержать фишинговые рассылки и запросы на передачу личных данных.

"В случае возникновения сомнительных ситуаций, в которых предметом мошеннических действий в мессенджерах и соцсетях выступают вопросы, связанные с поступлением в высшие учебные заведения, абитуриенты и их родители могут обратиться за помощью и разъяснениями в Минобрнауки России по контактам, указанным на официальном сайте", - уточнили в Минобрнауки России.