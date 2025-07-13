В МВД сообщили об атаках мошенников под видом психологов на подростков

В МВД предупреждают, что, оказывая давление и используя психологические приемы, подростков убеждают тайно снимать и переводить крупные суммы денег со счетов родителей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мошенники атакуют подростков под видом школьных и университетских психологов и предлагают пройти психологическое тестирование. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Под предлогом необходимости пройти "психологическое тестирование" или "проверить данные" они присылают фишинговую ссылку в мессенджеры, затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в сеть и грозят уголовным преследованием", - сообщили в управлении.

Злоумышленники "переключают" жертву на лжесотрудников правоохранительных органов, которые могут проводить видеозвонки в форме, показывать поддельные удостоверения и требовать полной секретности ("ничего не рассказывай родителям").

В МВД предупреждают, что, оказывая давление и используя психологические приемы, подростков убеждают тайно снимать и переводить крупные суммы денег со счетов родителей, оформлять кредиты на себя или родителей, передавать наличные курьерам. В МВД сообщили, что в одном из случаев мошенники, действуя под видом психолога и следователя, убедили студентку в течение недели тайно снять и перевести свыше 1 млн рублей со счета отца и оформить кредит.