Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

Президент РФ подчеркнул, что перед сотрудниками отрасли стоят масштабные задачи по модернизации береговой инфраструктуры и рыбопромыслового флота

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и любителей рыбной ловли с Днем рыбака, подчеркнув, что перед сотрудниками отрасли стоят масштабные задачи по модернизации береговой инфраструктуры и рыбопромыслового флота.

"Сегодня перед вами стоят большие, масштабные задачи. Необходимо на основе передовых разработок и управленческих решений обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, обновление рыбопромыслового флота. И, конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке квалифицированных кадров, социальному развитию городов и поселков рыбодобывающих регионов", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер государства добавил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых и базовых отраслей отечественной экономики, поскольку от результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности России, решение социальных проблем, качество жизни людей. "Вы по праву гордитесь традициями добросовестного труда и товарищеской взаимовыручки, заложенными предшественниками, стремитесь внести свой вклад в развитие отрасли ", - написал Путин.

Президент пожелал причастным успехов и всего самого доброго.