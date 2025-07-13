Эксперт Гапоненко: у Киева низкие шансы самостоятельно покрыть дефицит бюджета

Кандидат экономических наук доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС подчеркнул, что важнейшим фактором остается международная поддержка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вероятность самостоятельного погашения дефицита бюджета Украиной составляет 30% или меньше, показатель зависит от множества факторов, в том числе уровня ВВП, международной поддержки, внутренних реформ, рассказал ТАСС кандидат экономических наук доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Если учитывать все эти аспекты, можно сказать, что вероятность самостоятельного погашения бюджетного дефицита Украиной в 2026 году может быть оценена как низкая - 30% или ниже. Оценка вероятности погашения бюджетного дефицита Украины в 2026 году зависит от множества факторов, и дать точный ответ сложно. Однако можно выделить несколько ключевых аспектов", - сказал эксперт.

Во-первых, по его словам, экономический рост будет критически важен. Если Украина сможет добиться стабильного роста ВВП, то это повысит шансы на погашение дефицита. "Восстановление экономики после конфликта и улучшение бизнес-климата также сыграют значительную роль", - отметил Гапоненко.

Во-вторых, подчеркнул он, важнейшим фактором остается международная поддержка. "Поддержка со стороны МВФ и Всемирного банка существенно облегчит финансовую ситуацию, что поможет решить проблему с бюджетным дефицитом", - считает эксперт.

"Третьим аспектом можно назвать внутренние реформы. Качественная налоговая политика, борьба с коррупцией и улучшение делового климата способствуют увеличению налоговых поступлений и укреплению финансового состояния государства. Четвертым фактором однозначно является политическая стабильность. Устойчивость и предсказуемость политического окружения способствует привлечению инвестиций. Нестабильная ситуация негативно скажется на перспективах погашения бюджетного дефицита", - указал Гапоненко. По его словам, не стоит также забывать и о внешних факторах, таких как глобальные экономические условия и цены на сырьевые товары. Он отметил, что все это оказывает существенное влияние на экономику Украины и ее способность сократить величину бюджетного дефицита.

Еврокомиссия объявила о выделении Киеву €1 млрд макрофинансовой помощи и €3 млрд из фонда поддержки Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйенна конференции доноров помощи киевскому режиму в Риме. Она также сообщила о создании европейского фонда реконструкции Украины и призвала привлечь €10 млрд инвестиций на поддержку Киева.