В Мангушском округе ДНР восстановили около 300 домов

Работу по восстановлению продолжат, отметил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Около 300 частных и многоквартирных домов восстановили в Мангушском округе на юге ДНР с 2022 года, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Восстановление соцобъектов, туризм и здравоохранение - с жителями Мангушского округа сверили планы развития территорий. Здесь уже восстановили порядка 300 многоквартирных и частных домов, такую работу будем продолжать. Жители также просят о ремонте стадиона. Поручил Минстрою ДНР составить смету - внесем объект в наш план на следующий год", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на встрече обсудили приезд в округ узкопрофильных врачей и медицинского поезда, зарплаты медиков и восполнение дефицита кадров, вопросы благоустройства. В планах на этот год - вдвое увеличить поток туристов в приморский округ.

В субботу Пушилин сообщил о завершении восстановления отдела полиции в Мангуше и капремонта центра "Спорт для всех".