МЧС доставило в Курскую область 50 тонн мясных консервов

Также в регион направили около 3,7 тыс. огнетушителей и огнетушащее вещество, сообщили в министерстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС России доставило в Курскую область очередную партию гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"В составе партии гуманитарной помощи 50 тонн мясных консервов", - сказали в МЧС.

Кроме того, в Главное управление МЧС России по Курской области направлено порядка 3,7 тыс. огнетушителей и огнетушащее вещество. Они были переданы в приграничные районы.

С августа 2024 года в регион прибыли 430 колонн с более чем 9,6 тыс. тонн грузов: предметы первой необходимости, мебель, строительные материалы, передвижные электростанции и 80 единиц техники - автобусы, самосвалы, экскаваторы, автокраны и другая техника.

Пунктом выдачи гуманитарной помощи "Национальный Центр помощи" за весь период выдано более 180 тыс. продуктовых и гигиенических наборов.

На территории Курской области развернуто более 20 складов, 4 сортировочно-распределительных центра и 38 операторов на выдачу безвозмездной натуральной помощи.