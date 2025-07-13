В Новгородской области из-за непогоды 24 тыс. человек остались без электричества

Последствия шторма продолжают устранять, отметил врио губернатора региона Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Около 24 тыс. человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

"Продолжаем устранять последствия сильного шторма в Новгородской области. Без электроснабжения 24 тысячи жителей в 18 районах", - сообщил Дронов.

Работают 72 бригады от новгородского филиала "Россети" Северо-Запад", 11 бригад от "Новгородоблэнерго". Задействовано 77 единиц техники. До конца дня ожидаются еще четыре бригады из других филиалов. Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения.

13 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, местами в регионе прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов.