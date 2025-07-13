Путин показал Aurus изнутри

Президент РФ пригласил журналистов в автомобиль

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин показал, как выглядит изнутри его Aurus - он пригласил журналистов в автомобиль.

Кадры опубликованы репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться", - похвалил глава государства.

Путин подчеркнул, что Aurus - полностью отечественный автомобиль. "Это на 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров, но они выступали исключительно как консультанты", - объяснил он.

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Такими авто пользуются в том числе президент и председатель правительства.

Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.