Путин строит свою работу по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь"

Журналист ВГТРК Павел Зарубин напомнил президенту, что в числе его характеристик прописано "пониженное чувство опасности"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что свою работу в целом и на позиции лидера страны в частности он старается основывать на принципе "семь раз отмерь, один раз отрежь".

"Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", - поделился президент в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Журналист напомнил Путину, что в числе его характеристик прописано "пониженное чувство опасности". На что глава государства, по словам Зарубина, назвал такую характеристику неточной в силу того, что дана она была в ходе подготовки к работе в нелегальной разведке: "В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека".

"Но дело-то в том, - продолжил российский лидер, - что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер". "Поэтому я и вел себя, может быть, спокойнее, чем любой другой нормальный человек в такой ситуации", - добавил Путин.

Тем не менее, отметил президент, он в значительной степени исходил из того, что происходящее в данном случае - не боевая ситуация, а потому оценка психологов, о которой напомнил Зарубин, являлась неточной.