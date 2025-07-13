Путин: западные политики уже во времена Кромвеля старались подчинить себе Россию

По словам президента, в обществе избегают тем об этой жестокости

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Царя Ивана Грозного стали называть тираном после того, как он заявил, что русские останутся православными, но никто не вспомнил о действиях полководца Оливера Кромвеля, который не отличался цивилизованностью. Западные политики уже тогда старались подчинить себе Россию, указал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"И как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", - напомнил Путин.

По мнению российского лидера, в обществе не принято обсуждать эту жестокость. По крайней мере, отметил он, не говорят, что это варварство и отсутствие культуры. Однако уже в те времена они пытались установить контроль над Россией.

Оливер Кромвель - английский политический и военный деятель. Сыграл ключевую роль в казни короля Карла I и провозглашении республики. В особой жестокости его обвиняют в связи с тем, что он руководил резней католиков в Ирландии и Шотландии.