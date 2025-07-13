В сап-заплыве по Москве-реке поучаствовали около 3 тыс. человек

В рамках мероприятия организовали, в частности, конкурсы на лучший костюм и оформление доски

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек приняли участие в костюмированном заплыве на фестивале "Вот сап, Москва!". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сап-заплыв в честь Дня московского транспорта собрал в парке "Музеон" около 3 тыс. участников. На воде были Нептун и Дельфин, Мухомор и Лягушка, принцессы, ангелы, пчелы, тигры и многие другие. Спасибо всем участникам за креатив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия организовали конкурсы на лучший костюм и оформление доски; диджей-сеты и подвижные игры; анимацию и развлечения для детей; фотозоны и мастер-классы. Впервые на фестивале выбрали "Мистера сап" и "Мисс сап" - победители получили памятные призы.

"Фестиваль продолжается! В 16:00 зрителей ждет концерт с участием группы PIZZA, MONA и Игоря Николаева. Организаторы мероприятия - департамент транспорта Москвы и "Шкулев холдинг". Оно проходит в рамках Дня московского транспорта и проекта "Лето в Москве", - добавили в ведомстве.