В России с 2021 по 2024 год удвоилось количество заявлений о браке

С начала года подали уже 1 444 059 заявлений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество заявлений о браке в 2021 году составляло 1 114 833, а в 2024 - 2 765 267, следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

На сайте представлены данные с 2021 по 2025 год. Так, в 2021 году зарегистрировали 1 114 833 заявления о браке, 2022 - 1 828 940, 2023 - 2 617 005, 2024 - 2 766 020, а с начала этого года - 1 444 059.

При этом процент повторных браков практически не меняется, в 2021 году составлял 33%, 2022 - 34%, 2023 и 2024 годах - 33%, а с начала 2025 года - 32%.