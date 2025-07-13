"Волонтеры Подмосковья" совершили порядка 9 тыс. добрых дел

К движению активистов присоединились 56 тыс. жителей Московской области, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около 9 тыс. добрых дел совершили участники движения "Волонтеры Подмосковья". Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, поздравляя активистов с первым юбилеем движения.

"Наши волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании. На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тыс. добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь", - приводит слова губернатора пресс-служба Московской области.

Помимо этого, Воробьев рассказал, что волонтеры содействовали в реализации гуманитарного проекта "Доброе дело", благодаря которому было отправлено около 8,5 тыс. тонн груза помощи нуждающимся.

Как отмечает пресс-служба, "Волонтеры Подмосковья" помогали жителям Подольска, оставшимся без отопления из-за аварии в теплоснабжении, пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле", а также участвовали в очищении пляжей Анапы от нефтепродуктов. Кроме того, волонтеры координируют работу движения министерства информации и молодежной политики региона, регулярно участвуют в премиях - "Мы вместе" и "Мы рядом. Доброе дело", а также в различных выставках-форумах.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день к активистам присоединились 56 тыс. жителей региона.

Сообщается, что около 450 добровольцев Подмосковья будут участвовать в организации международного конкурса "Интервидение", а именно - помогать артистам, работать с прессой и встречать гостей мероприятия.