В Соликамске модульный причал начнет работу осенью

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в 2026 году такие причалы планируется установить в городах Добрянка и Оса, а также в поселке Ильинский

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. Швартовые испытания пятого в Прикамье модульного причала прошли успешно, объект начнут эксплуатировать осенью. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

"Испытания прошли успешно, конструкция полностью готова к работе. Первых пассажиров в рабочем режиме причал примет уже этой осенью", - написал он. Как пояснил Махонин, основной целью швартовных испытаний была проверка качества, надежности и безопасности причала.

Новый плавучий причал для маломерных и круизных пассажирских судов спустили на воду на набережной Соликамска, на территории музея-заповедника "Сользавод", в конце июня. Он стал пятым в Прикамье - ранее установили модульные конструкции на речном вокзале Перми, в микрорайоне Закамск, в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" и в Краснокамске. По информации главы региона, в 2026 году новые модульные причалы планируется установить в городах Добрянка и Оса, а также в поселке Ильинский.

Модульные причалы, построенные Пермской судоверфью, состоят из нескольких плавучих конструкций. Работа Пермской судоверфи, учредителями которой являются Фонд развития Пермского края и группа Emperium, была возобновлена в 2021 году. С апреля 2023 года Пермская судоверфь является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь". Также судоверфь участвует в федеральном проекте "Производительность труда".