В Курской области 50 населенных пунктов остаются без электричества

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что причиной отключения электроснабжения стали ураганы

КУРСК, 13 июля. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует примерно в 50 населенных пунктах Курской области после ураганов, которые обрушились на регион. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В общей сложности без света остаются домовладения в порядка 50 населенных пунктах", - сообщил Хинштейн.

По его словам, из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тыс. человек. В настоящий момент в большинстве домов электричество возобновлено, тем не менее Хинштейн подчеркнул, что нужно ускорять темпы работы.

"Больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района, где без света уже вторые сутки остаются порядка 2 тыс. человек, до сих пор не запущен один водозабор. <…> Проблемы со скоростью устранения аварий также есть в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах. От урагана пострадал и Рыльский район. Основные повреждения устранены", - сообщил врио губернатора.

Он отметил, что "Россети" увеличивают количество аварийных бригад, которые выдвигаются на устранение порывов. При необходимости на помощь региону могут быть направлены бригады из других субъектов. "Руководство курского филиала заверило, что электроснабжение будет полностью восстановлено до наступления темноты. Ситуация также взята на контроль прокурором области. В решение проблем активно вовлечено региональное ГУ МЧС", - сообщил Хинштейн.