В Ульяновской области несколько населенных пунктов подтоплено после ливня

Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что в Николаевском районе нарушена автомобильная переправа

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Автомобильная переправа нарушена в Николаевском районе Ульяновской области из-за повреждения моста в результате ливня, подтоплено несколько населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Поручил министру транспорта Ульяновской области Евгению Лазареву срочно выехать на место повреждения моста в селе Куроедово Николаевского района. Автомобильная переправа пострадала в результате мощного ливня, есть подтопления и в других населенных пунктах Николаевского района", - сообщил он.

Русских поставил перед региональным Минтрансом задачу принять меры для обеспечения проезда в населенные пункты и составить план восстановительных работ.

МЧС Ульяновской области предупреждало о грозе, ливнях, крупном граде и шквалистом усилении ветра до 15-20 м/с в воскресенье. По данным ведомства, те же опасные явления ожидаются в регионе в ночь на понедельник и местами днем 14 июля.