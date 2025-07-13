Само подразделение территориальной обороны украинские оппозиционные ресурсы давно называют "бригадой ряженых" или рота Dolce&Gabbana, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший командир 112-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в которой за деньги формально проходят службу, купил коттедж в элитном районе Киева. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая критиковала за формальный подход к службе киевскую 112-ю обр теробороны.

"Бывший комбриг 112-й обр теробороны А. Павлий получил от своей "золотой молодежи" денежные средства, которые позволили ему приобрести коттедж в элитном районе Киева. Само подразделение территориальной обороны украинские оппозиционные ресурсы давно называют "бригадой ряженых" или рота Dolce&Gabbana", - сказал собеседник агентства.

По данным украинских СМИ, депутат и коррупционер Михаила Терентьев также проходил службу в этой бригаде.

"Характерно, что многие российские и украинские оппозиционные ресурсы писали о "золотых ротах" территориальной обороны еще в 2022-2023 годах, однако тогда Безуглая и ей подобные называли это "пропагандой Кремля", - отметил собеседник агентства.