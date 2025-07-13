Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась вдвое

В ней находятся 685 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Очередь из машин, ожидающих на подходах к Крымскому мосту, за последний час сократилась почти вдвое - до 685 автомобилей, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 375 транспортных средств. Ожидание более часа", - говорится в распространенном сообщении.

По состоянию на 17:00 мск отмечалось, что в очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств, со стороны Керчи - 510 машин.