В Кабардино-Балкарии спрогнозировали опасные погодные условия

По данным регионального управления МЧС, в регионе ожидаются сильные осадки и аномальная жара

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Сильные осадки и аномальную жару на фоне пожарной опасности пятого класса прогнозируют синоптики на территории Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие несколько дней, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14, 15, 16 и 17 июля местами в КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с сильным ветром с порывами до 23 м/с, грозой и градом, на реках - повышение уровней воды местами до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей", - говорится в сообщении.

Опасные погодные условия прогнозируются на фоне аномальной жары. В некоторых районах республики температура достигает плюс 38 градусов. Также в республике объявлен самый высокий - пятый - уровень пожарной опасности.