Ганчев: в прифронтовых районах Харьковщины проживают почти 2 тыс. человек

По словам главы Харьковской ВГА, бойцы ВС РФ и волонтеры оказывают им гуманитарную помощь

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек на сегодняшний день проживают в прифронтовых районах Харьковской области, бойцы ВС РФ и волонтеры оказывают им гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"По поводу прифронтовой зоны, то есть вдоль всей линии боевого соприкосновения, на территории Купянского района сейчас поживают около 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники ВГА вместе с российскими военными оказывают мирным жителям поддержку, завозят гуманитарную помощь. "Неоднократно говорилось о том, что у нас нет на территории централизованного электроснабжения, газоснабжения, поэтому основная помощь заключается именно в доставке всех полезных грузов для жизнеобеспечения этих людей: это уголь, это дрова, это газ в баллонах. Мы занимаемся доставкой детей в безопасные места, нам помогают районы Луганской Народной Республики и Белгородской области", - отметил Ганчев.