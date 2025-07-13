В Петербурге 13 июля стал самым жарким днем с начала лета

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что температура воздуха поднялась до плюс 31 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Температурный рекорд этого лета обновлен 13 июля в Санкт-Петербурге, столбики термометров показали плюс 31 градус. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в 16:00 мск, по данным городской метеостанции, температура воздуха в Северной столице достигла отметки в плюс 31,0 градус. Таким образом, сегодняшнее воскресенье становится самым теплым днем с начала года, сместив первой позиции день вчерашний, когда было плюс 30,2 градуса", - написал он в Telegram-канале.

Леус подчеркнул, что точное значение станет известно после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимальных термометров.