В Дагестане назвали причины массового отравления водой

По данным управления Роспотребнадзора по региону, распространению инфекции способствовали отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов ведомства

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану опубликовало результаты эпидемиологического расследования после массового отравления водой людей в Магарамкентском районе. Причинами стали отсутствие водоподготовки и регистрации аварий, сообщается в Telegram-канале управления.

"Роспотребнадзор расшифровал вспышку заболеваемости в Магарамкентском районе. <…> В ходе эпидемиологического расследования и лабораторных исследований установлено, что местом аварии явился участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гильяр. Факторами, способствовавшими распространению инфекции, явились отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и контактных лиц. Установлена связь заболеваемости с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая не проходила необходимую водоподготовку. При этом проведенный комплекс мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода, ситуация находится на контроле управления.

"Установлены многочисленные факты нарушений, в том числе нарушение зоны санитарной охраны водоисточника, несоблюдение зон санитарного разрыва на магистральных водоводах, в результате чего по линии трассировки труб построены объекты индивидуального жилищного строительства и другие", - добавили в управлении.