ТАСС: сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленку

За прошедшую неделю почти не фиксировали громких скандалов с задержаниями гражданских лиц, сообщил активист сопротивления "Русский Херсон"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Херсонской и Запорожской областях избегают офисной работы и сидят на удаленке. Об этом ТАСС сообщили активисты сопротивления "Русский Херсон".

"В настоящий момент намного тише, чем обычно [ведут себя ТЦК]. Часть сотрудников, по нашим данным, перевели на удаленку. Избегают совещаний и офисной работы по возможности", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за прошедшую неделю не зафиксировано "практически ни одного громкого скандала с задержаниями гражданских". "Можно сказать, что действия российских ВКС их слегка успокоили", - добавил собеседник.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. 12 июля в Минобороны России сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение ТЦК.