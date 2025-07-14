Вильфанд прогнозирует обильные осадки в центре европейской части РФ

Они приведут к существенному снижению пожароопасности, считает научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обильные осадки, которые будут выпадать в течение недели в регионах центральной части европейской территории России, приведут к существенному снижению пожароопасности. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни везде в центре европейской России пройдут заметные дожди. Они сейчас очень к месту, потому что они снизят пожароопасность, которая еще на выходных соответствовала четвертому, то есть высокому классу пожарной опасности", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что осадки обусловит атмосферная неустойчивость, которая будет фиксироваться в течение всей недели.

В Москве с понедельника начнет подать давление, погода станет более облачной. В начале недели прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные. Меньше осадков ожидается 23 июля, при этом возможны грозы. 24 и 25 июля вероятны небольшие дожди.