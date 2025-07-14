Примгидромет: аномальная жара может вернуться в Приморье 19-20 июля

Скорее всего, к выходным антициклон начнет усиление, считает глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода может установиться в Приморском крае в конце текущей недели 19-20 июля. Об этом сообщил ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигала плюс 37 градусов, завершился в конце прошлой недели. Начиная с 23-24 июня в Приморском крае наблюдалась аномально жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит ее рекорд.

"Тихоокеанский антициклон, который с начала лета обеспечивал Приморском краю защиту от охотоморской прохлады, сейчас немного "устал", он немного отошел от Желтого и Японского морей и уступил дорогу атмосферным фронтам. Однако, скорее всего, к выходным антициклон начнет усиление и температура воздуха снова пойдет вверх. Сейчас она только приблизилась к норме, но что такое норма для нас в июле - это 22-25 градусов тепла, влажно и душно", - рассказал Кубай.

По его словам, временное отступление антициклона позволило прорваться в Приморье облачности от затухающей сегодня тропической депрессии. Поэтому в первой половине недели в разных районах края пройдут дожди различной интенсивности.