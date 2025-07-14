Тайфун "Нари" принесет сильные дожди и ветер до 25 м/с на Курильские острова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Тайфун "Нари", образовавшийся к югу от Японии, принесет сильные дожди и ветер на Курильские острова, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тайфун "Нари", пятый в этом сезоне, образовался у островов Огасавара примерно в 1 000 км к югу от основного японского острова Хонсю. По данным национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 18 м/с, а порывов - до 25 м/с. Прогнозируются мощные ливни. 15 июля тайфун, как ожидается, будет двигаться в северо-восточном направлении, затронет Хоккайдо, а также российские Курильские острова.

"Тайфун начнет оказывать свое влияние на Курилы ночью, максимально проявит себя днем 15 июля. Будут идти дожди от умеренных до сильных, выпадет 15-49 мм осадков. Ветер усилится до 25 м/с", - сказали в управлении.

Погода испортится и на юге Сахалина, ожидаются дожди, ветер 13 м/с. К вечеру 15 июля погода начнет улучшаться, тайфун пойдет дальше к берегам Камчатки. Он будет терять свою силу, поднимаясь к российским территориям, уточнили в ведомстве. "Растворится в Охотском море. До Камчатки дойдет теплая воздушная масса", - сказали в управлении.

"В камчатских пабликах и СМИ распространяется информация, что идущий из Японии [с] 13 июля тайфун "зацепит" Камчатку. По нашим картам, такой информации нет", - сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

Как рассказал ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, сейчас тайфун располагается на 142 меридиане и 32 параллели. Оттуда он будет медленно продвигаться вдоль восточного побережья Японии на северо-восток в Тихий океан.