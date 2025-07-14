"Авито работа": почти 40% россиян обращались к ИИ за советами по карьере

По данным опроса, 11% пользователей нейросетей нашли благодаря ним работу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. 39% россиян когда-либо спрашивали у ИИ совета по карьере, сообщили ТАСС в "Авито Работе", которая провела опрос на соответствующую тему.

"39% россиян обращались к нейросетям за карьерными советами. 56% респондентов, которые использовали возможности искусственного интеллекта, отметили, что нейросеть действительно помогла им развивать карьеру. В том числе 11% нашли с ее помощью новую работу", - сообщили аналитики.

Доверяют карьерным рекомендациям ИИ 54% из тех, что спрашивали совета. Уровень доверия выше среди молодежи от 18 до 24 лет (60%) и от 25 до 34 лет (58%). Всего в опросе приняли участие порядка 6 тыс. работающих россиян.

Но полностью доверяют ИИ только 14% опрошенных, 40% - согласны с советами, но перепроверяют данные, 31% считают ИИ "полезным ориентиром".