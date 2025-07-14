В Москве ночь на 14 июля стала самой жаркой с начала года

Синоптик Михаил Леус отметил, что в ближайшие дни тенденция постепенного понижения дневной температуры продолжится

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в ночь на 14 июля не опускалась ниже плюс 20,9 градуса и стала самой теплой в Москве с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха не опускалась ниже отметки в плюс 20,9 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни тенденция постепенного понижения дневной температуры продолжится. Так, в столице дневная температура к концу недели достигнет района плюс 23 - плюс 28 градусов. Ночи останутся теплыми - от плюс 15 до плюс 20 градусов.