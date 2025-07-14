Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 м/с

По экстренному предупреждению метеорологов, 14 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жителей Москвы просят быть внимательными в ожидаемую грозу в столице, скорость ветра ожидается до 17-20 м/с. Об этом говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-20 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сообщило ведомство.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала года - температура воздуха не опускалась ниже отметки в плюс 20,9 градуса.