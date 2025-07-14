14 июля, 09:05

В Мневниковской пойме в Москве появятся два велопешеходных моста

Мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Один мост свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей в Крылатском, его длина составит 222 метра, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Два велопешеходных моста возведут в Мневниковской пойме в Москве к 2027 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Сoбянин в личном блоге.

"В плaнaх до 2027 года строительство еще несколько пешеходных мостов. Об одном - который пройдет под Большим Малым мостом и продлит прогулочный маршрут от Балчуга к Болотной площади - рассказывал недавно. Еще два велопешеходных моста появятся в Мневниковской пойме", - написал мэр.

Длина моста, который соединит пойму с Островной улицей в Крылатском, составит почти более 200 метров. Около мостa появятся набережная с доступом к воде, цветниками, спортивными и детскими площадками. 

Второй мост соединит Мневниковскую пойму с парком "Фили".  Будет создан единый маршрут для прогулок из Крылaтского в парк "Фили", отметил градоначальник. 

Как уточнил Сoбянин, всего с 2011 года в Москве возвели 39 мостов, пять из них - велопешеходные (два через Яузу, один в Нагатинском затоне, один через реку Цыганку в ТиНАО и еще один через Водоотводный канал). 

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