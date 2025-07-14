В Москве ожидаются облачность, небольшой дождь и до плюс 30 градусов

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. облачность, небольшой дождь, местами сильный, и температура воздуха до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 28 - плюс 30 градусов. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до отметки 17 градусов тепла.

Ветер будет северный, 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы 17 м/с.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса. Ночью возможно похолодание до плюс 14 градусов.

Из-за высоких температур в столице до 21:00 мск объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, в Москве действует желтый уровень опасности из-за грозы. В области до конца дня установлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, синоптики предупреждают о сильном ливне во второй половине дня и вечером с градом.