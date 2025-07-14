Число машин в очереди на подходах к Крымском мосту увеличилось до 1 620

По состоянию на 04:00 мск количество машин в очереди к Крымскому мосту составляло более 900

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи выросло до 1 620, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту по данным на 09:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 04:00 мск количество машин в очереди к Крымскому мосту составляло более 900, ожидание - около трех часов.

"В очереди со стороны Тамани находится 1 200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.