Блок "Победа" пикетирует Центризбирком перед подачей документов для участия в выборах

Представителей блока ранее неоднократно снимали с выборов

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Сотни сторонников оппозиционного в Молдавии блока "Победа" собрались на демонстрацию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) перед подачей документов для участия в парламентских выборах 28 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Мы пришли сегодня сюда, чтобы поддержать нашу команду из блока "Победа" при подаче документов в ЦИК и будем отстаивать интересы наших избирателей, если [президент] Майя Санду попытается помешать нам участвовать в выборах", - сказал перед собравшимися активист Павел Вережану.

Ранее представителей блока неоднократно снимали с выборов. Руководитель "Победы" Илан Шор заявил, что в этом году избирательный список блока возглавит глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Против Гуцул и ряда других лидеров "Победы", а также других оппозиционных сил в Молдавии заведены уголовные дела. Оппозиция называет эти дела политическими.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, по итогам осенних выборов прозападной Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции - блоки "Победа" и "Альтернатива", переговоры о формировании блока на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов Республики Молдова, Партия коммунистов Республики Молдова, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".