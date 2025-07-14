Кандидат от ЛДПР будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области

Необходимые для выдвижения документы предоставил Александр Каптюг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг подал документы для участия в досрочных выборах губернатора Свердловской области, сообщили в региональной избирательной комиссии.

Ранее в избирком с заявлением о снятии своей кандидатуры обратился другой кандидат от Свердловского регионального отделения ЛДПР Станислав Наумов.

"В избирательную комиссию Свердловской области предоставил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность губернатора Свердловской области Каптюг Александр Николаевич. Каптюг А. Н. выдвинут Свердловским региональным отделением политической партии ЛДПР", - говорится в сообщении.

Ранее в избирком предоставил документы врио губернатора Денис Паслер, выдвинутый региональным отделением "Единой России", Рант Краев от партии "Новые люди", Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Александр Ивачев от КПРФ.

В конце марта президент РФ принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область. Этап выдвижения на досрочных выборах губернатора Свердловской области завершится 25 июля.