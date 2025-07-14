На Ставрополье ливни с ветром и градом сменят жару

На территории Ставропольского края могут возникнуть чрезвычайные ситуации, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае на трое суток. В эти дни на территории региона ожидаются ливни, которые будут сопровождаться градом и ветром до 25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В период 13-15 часов и до конца суток 14 июля, далее в течение суток 15 и 16 июля местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

По данным главка, что на территории региона могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, увеличением количества автоаварий, повреждением линий связи и электропередачи, повреждением кровель, остекления зданий и других конструкций.

Из-за непогоды также могут быть повреждены посевы сельскохозяйственных культур, отмечено в тексте предупреждения.

Ранее со ссылкой на управление сообщалось о том, что из-за повышения температуры в регионе с 10 июля было объявлено штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в большинстве территорий края установилась чрезвычайная и высокая пожароопасность. В минувшие сутки максимальная температура воздуха в регионе местами достигала 41,2 градусов.