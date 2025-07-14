В Москве появилась желтая разметка для разделения встречных потоков движения

Внедрение новых стандартов разметки - часть системной работы по снижению аварийности в городе, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице на улице Чагинская в Юго-Восточном административном округе. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Такую разметку лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений", - сказал собеседник агентства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, внедрение новых стандартов разметки - часть системной работы по снижению аварийности в городе.

"Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех", - заверил Ликсутов.