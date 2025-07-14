Более 300 активистов МГЕР и "Волонтерской роты" провели митинг у посольства Литвы в Москве

Участники акции скандировали: "Историю не уничтожить!", "Правду и память не отменить!", "Победа вечна, а вы - нет!", "Память не снести!"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" провели митинг у посольства Литвы в Москве в честь 81-й годовщины освобождения Вильнюса от нацистских захватчиков. Как сообщили в пресс-службе МГЕР, в акции приняли участие более 300 человек.

Участники акции держали плакаты с лозунгами, фотографиями снесенных в Литве памятников советским воинам и портретами командиров, руководивших освобождением города. Также участники скандировали: "Историю не уничтожить!", "Правду и память не отменить!", "Победа вечна, а вы - нет!", "Память не снести!".

"Сегодня мы пришли к посольству Литвы, чтобы напомнить, что именно советские солдаты, не щадя своих жизней, подарили литовскому народу свободу. Освобождение Вильнюса далось тяжелой ценой. В старом городе, где каждый дом превратился в укрепленный пункт, советские солдаты сражались за каждый метр земли. Именно их подвиг остановил машину уничтожения и подарил Литве будущее", - сказал руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

"В то время, как в России бережно хранят могилы павших воинов, в Литве варварски уничтожают памятники тем самым героям, которые спасли эту землю. Мемориалы воинам-освободителям оскверняют, демонтируют, стирают с лица земли - как будто пытаются вырвать страницы собственной истории", - отметил в свою очередь начальник федерального штаба "Волонтерской роты" Дмитрий Потапов.

13 июля 1944 года советские войска освободили город Вильнюс - столицу Литовской ССР, находившийся в оккупации 1 115 дней. В ходе Вильнюсской наступательной операции войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Черняховского разгромили немецкую группировку и избавили город от захватчиков.