В Якутии восстановили электроснабжение

Отключение энергоснабжения произошло из-за технического нарушения, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Центральном и Западном энергорайонах Якутии восстановлено. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

"В 18:27 (12:27 мск - прим. ТАСС ) после набора нагрузки полностью восстановлено электроснабжение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии в полном объеме", - сообщили в министерстве.

Ранее, в 16:00 (10:10 мск), на Нерюнгринской ГРЭС произошло технологическое нарушение, в результате чего сработала противоаварийная автоматика Якутского, Западного и Южного энергорайонов Якутии. "Произошло разделение от Объединенной энергосистемы Востока. Вследствие чего ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области", - пояснили в министерстве.