Синоптики предупредили о пожарной опасности в Заполярье

В Мурманском гидрометцентре сообщили, в ближайшие дни в регионе ожидается 20-25 градусов

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Высокий класс пожарной опасности объявлен на этой неделе на большей части территории Мурманской области из-за жаркой и сухой погоды. Об этом сообщили в Мурманском гидрометцентре.

"14-18 июля на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни в регионе ожидается 20-25 градусов, ветрено и без существенных осадков. Пожарная опасность 5 класса ожидается в Печенгском и Кольском районах региона, в районе городов Апатиты, Кировск, 4 региональный класс опасности 14 июля - в Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори.