В подмосковных парках более 2,4 тыс. человек проверили здоровье с начала лета

На месте можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 2,4 тыс. жителей Подмосковья с начала лета приняли участие в акции "Проверь свое здоровье в парке", в рамках которой выездные бригады врачей каждые выходные принимают пациентов в парках Московской области, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Эта акция позволяет проверить здоровье и получить консультацию специалиста тем, кто не может дойти до поликлиники в будние дни. В минувшие выходные такой возможность воспользовались 404 человека, а всего с начала лета - более 2,4 тыс. жителей региона", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Отмечается, что в прошедшие выходные акция прошла в 34 городских округах Подмосковья, бригады врачей работали в Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве, Серпухове, Ступино, Солнечногорске, Электростали и других.

В пресс-службе уточнили, что на месте можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику.