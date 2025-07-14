Ледокол "Атомфлота" открыл программу северного завоза в Карском море

Проводка каравана началась 3 июля, все суда успешно проследовали по маршруту, сообщили в отделе коммуникаций предприятия

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Атомный ледокол "Вайгач" обеспечил первую в этом году проводку каравана судов на восток, открыв программу северного завоза в сезоне 2025 года. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот".

"13 июля в районе мыса Дежнева атомный ледокол "Вайгач" ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом") завершил первую в этом году проводку каравана судов на восток: два танкера доставят в бухту Лаврентия дизельное и авиационное топливо. Данный рейс открыл программу северного завоза в отдаленные районы страны с ограниченными сроками завоза грузов в рамках реализуемого пилотного проекта Единого морского оператора", - говорится в сообщении.

Проводка каравана началась в Карском море 3 июля, несмотря на сложные ледовые условия в восточном секторе Северного морского пути, суда успешно проследовали по всему маршруту.

"Навигация начата слаженной работой экипажа атомного ледокола Росатомфлота и штаба морских операций ФГБУ "Главсевморпуть", сотрудники которого своевременно и на протяжении всего маршрута проводки каравана судов направляли рекомендации для ледокола. Для ФГУП "Атомфлот" обеспечение северного завоза является приоритетной задачей в период летне-осенней навигации", - приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Якова Антонова.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по Севморпути имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия госкорпорации "Росатом" принимают активное участие в этой работе.