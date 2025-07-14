В крупных городах Ставрополья введут ограничения скорости электросамокатов

Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что главам крупных городов поручено создать искусственные неровности в людных зонах для безопасности пешеходов

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края вводят ограничение на скорость передвижения на электросамокатах в крупных городах региона. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор края Владимир Владимиров.

"Чтобы не повторялись трагические происшествия с самокатами, будем принимать меры уже сейчас. До того, как закончится разработка краевого закона о средствах индивидуальной мобильности. Поручил внедрить в крупных городах края решения для ограничения скорости движения на средства индивидуальной мобильности в тех местах, где они наиболее опасны для пешеходов", - написал Владимиров.

По его словам, главам крупных городов поручено создать искусственные неровности в людных зонах для безопасности пешеходов.

"Важно помнить о принципах доступной среды, потребностях маломобильных граждан. И действовать так, чтобы обезопасить людей", - добавил губернатор.

Ранее Владимиров выдвинул инициативу о законодательном урегулировании правил движения электросамокатов в регионе после ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2025 года. Подросток на высокой скорости сбил пожилого человека, в результате полученных травм пострадавший умер.