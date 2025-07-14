В Южной Осетии возложили цветы к памятнику российским миротворцам

Во всех храмах республики прошли поминальные молебны

ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Жители Южной Осетии и военнослужащие РФ в 33-ю годовщину начала российской миротворческой операции по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта почтили память миротворцев, возложив цветы к обелиску. В этот день во всех храмах республики прошли поминальные молебны, передает корреспондент ТАСС.

14 июля 1992 года в республику вошли трехсторонние миротворческие силы, остановив конфликт, длившийся с 1989 года. Этот день указом президента Южной Осетии был внесен в календарь праздничных дней и памятных дат страны как День миротворца.

Утром в храмах столицы республики - Святой Троицы и Рождества Пресвятой Богородицы - прошли поминальные богослужения по погибшим миротворцам, также поминальные литии прошли во всех храмах Южной Осетии.

Жители республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, российские дипломаты во главе с послом Маратом Кулахметовым и военнослужащие РФ, дислоцированные в Южной Осетии, возложили цветы и венки к стеле Миротворцам, установленной на улице Миротворцев в Цхинвале.

"33 года назад согласно Дагомысским соглашениям на нашу землю были введены трехсторонние смешанные силы по поддержанию мира. Именно тогда была остановлена активная фаза боевых действий, Южная Осетия получила возможность заняться вопросами государственного строительства и решать проблемы созидательного характера. <...>Для осетинского народа миротворческие силы Российской Федерации - символ стабильности, безопасности и благополучия. Слова признательности и благодарности в этот день адресую руководству и народу великой России. Деятельность российских миротворцев в горячих точках земли - подтверждение миролюбивой государственной политики страны", - сказал президент республики в своем поздравлении миротворцам.

Он отметил, что воины-миротворцы выдержали немало суровых испытаний, многие из них отдали за мир свои жизни, и их подвиг навсегда останется в сердцах народа. Гаглоев поблагодарил миротворцев за доблестное исполнение воинского долга, подчеркнув, они стали примером служения Отечеству, символом надежды и силы духа для будущих поколений.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны. Эта операция стала первой в истории современной России, которую до сих пор называют образцом урегулирования вооруженных конфликтов. Сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта тогда был Сергей Шойгу. Миротворческие силы создавались под его непосредственным руководством. Он получил золотую звезду Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.