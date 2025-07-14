В Алтайском крае снимут серию фильмов о бойцах СВО

Проект представят в начале 2026 года

БАРНАУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Документальный проект о ветеранах специальной военной операции (СВО) снимут в Алтайском крае и представят в 2026 году. Он будет включать в себя серию фильмов, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько.

"Серию фильмов о бойцах специальной военной операции планируют снять в Алтайском крае и представить уже в начале 2026 года. Автор проекта - режиссер Елена Хорошавцева. <…> Проект "Несломленные" посвящен социальной адаптации ветеранов СВО. Он призван показать, как военный опыт применить в мирной жизни, как армейская дисциплина помогает добиваться успехов в разных сферах", - написал он.

Он также рассказал, что Хорошавцева ранее реализовывала и другие патриотические проекты. Это короткометражные художественные фильмы "Варежка" и "Степан". В этот раз фильмы будут документальные. В данный момент идет подбор команды и героев лент.