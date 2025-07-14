Москалькова: вывезенные в Сумы жители Курской области обеспечены питанием

На территории Украины остаются 30 граждан России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жители Курской области, перемещенные в Сумскую область Украины, обеспечены питанием и лекарствами, всего их там осталось 30 человек, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"30 заложников - граждан Курской области, которые перемещены в Сумы, - остаются пока на территории Украины <…>. Постоянно держу связь с Международным комитетом Красного Креста. Они посещают наших граждан, посещают также и представители украинского омбудсмена наших людей. По данным, которые получены от Международного комитета Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами", - заявила Москалькова.

При этом она подчеркнула, что это ничуть не снижает обеспокоенность их судьбой.

"Мы очень надеемся, что в рамках договоренностей и обещаний, данных украинской стороной в стамбульском формате, их освобождение состоится", - сказала Москалькова.