В Мордовии власти помогут многодетной семье, в которой утонули мать и дочь

Связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии окажут материальную и психологическую помощь многодетной семье Юдинцевых, в которой воспитывалось десять детей и погибли мать со старшей дочерью при попытке спасти тонущего ребенка. Связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец, рассказали ТАСС в пресс-службе главы Мордовии.

"Семье Юдинцевых, в которой случилась трагедия, по поручению главы Мордовии будет оказана материальная помощь от региона. С семьей состоялась встреча с и. о. председателя правительства Мордовии и руководителем социального блока. Определятся по конкретной помощи - семейному патронату, учитывая, что в семье есть дошкольники, и по всем вопросам поддержки, включая психологическую, решения бытовых проблем, организацию отдыха детей в летний период и подготовку к школе. Кроме того, все расходы, связанные с погребением, берет на себя предприятие, где трудится отец семейства", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка Мордовии Наталья Юткина, ситуация находится на контроле омубдсмена и на личном контроле главы Мордовии. "Всю необходимую помощь сейчас оказывает наше правительство. Я давно работаю, но даже не помню, чтобы [когда-либо] было такое несчастье в такой положительной семье. Мы всегда повторяем, чтобы дети не купались без взрослых, а тут и взрослые были, и папа с ними был на отдыхе, но все [случилось неожиданно], это непредсказуемо", - отметила Юткина.

По словам омбудсмена, многодетную семью поддерживали и до трагедии: Юдинцевы получали материнский капитал, сертификат на жилье. Сейчас семье помогают неравнодушные жители Мордовии и других регионов. Как рассказал ТАСС знакомый семьи проповедник Денис Самарин, организован сбор помощи. По словам Самарина, вдовца поддерживают родные братья и другие родственники, "все активно помогают".

Трагедия на Мокше

Трагедия произошла на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе Мордовии. Семья приехала отдыхать на берег, мама Наталья и дети решили искупаться, пока отец находился у палатки. По словам Самарина, в какой-то момент 13-летняя девочка проходила по участку, где было примерно по колено, но вдруг провалилась и закричала: "Я тону!". Мама бросилась спасать ребенка, за ней в воду кинулась 17-летняя дочь, маме удалось вытолкнуть первую тонущую девочку, но сама она, как и старшая дочь, утонула.

Следователи Следственного управления СК России по Республике Мордовия начали проверку по факту произошедшего. По данным следствия, погибшие купались в необорудованном месте. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер безопасного поведения на водных объектах.

До трагедии Наталья и Тимофей Юдинцевы жили в Саранске и воспитывали 11 детей, их младшему ребенку всего 5 месяцев. Тимофей - инженер-электроник в ООО "ВКМ-сталь", а Наталья выбрала своим призванием материнство. В Россию Юдинцевы переехали из Харьковской области в 2015 году по программе добровольного переселения соотечественников. В 2023 году президент России подписал указ о награждении семьи орденом "Родительская слава".