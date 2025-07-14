Шейкин призвал скорее принимать законопроект о штрафах для электросамокатов

У региональных властей уже есть достаточные полномочия для того, чтобы защитить пешеходов, отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Решение властей Благовещенска о запрете на размещение и использование электросамокатов вынужденное, но необходимое. На федеральном уровне надо принять внесенный в Госдуму законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Амурской области Артем Шейкин.

"Сегодня в Благовещенске начал действовать запрет на размещение и использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это решение вынужденное, но необходимое. <…> В Государственной думе находится разработанный мной и коллегами законопроект, усиливающий ответственность за нарушения ПДД на самокатах. Он не запрещает их использование, но вводит реальные санкции за нарушения. Закон давно пора принимать. Безопасность на улицах - приоритет, который не может откладываться", - сказал парламентарий.

По его словам, в течение долгого времени власти Благовещенска пытались выстроить цивилизованные правила, вели диалог с операторами, поэтапно ограничивали движение, в том числе в центре. Однако, СИМ массово "переехали" в другие районы, где ситуация стала еще более хаотичной и опасной, пояснил Шейкин. "К сожалению, большинство пользователей воспринимают электросамокаты не как транспорт, а как развлечение. При этом забываются элементарные нормы безопасности. Итог - рост числа травм, аварий, жалоб от жителей. Теперь за незаконное использование СИМ в Благовещенске предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. Запрет введен в соответствии с законом, принятым Заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", - добавил сенатор.

"Отдельно хочу отметить позицию губернатора Амурской области Василия Орлова и мэра Благовещенска Олега Имамеева. Она была последовательной и твердой: безопасность граждан - приоритет. Именно благодаря их решимости и поддержке на региональном и муниципальном уровнях этот шаг удалось реализовать в интересах жителей", - сказал он.

Шейкин пояснил, что у региональных властей уже есть достаточные полномочия для того, чтобы защитить пешеходов. "Благовещенск - не единственный город, где принимаются такие меры. В Санкт-Петербурге аналогичные ограничения уже действуют: движение СИМ запрещено на ряде улиц, в туристических зонах и местах повышенной пешеходной активности. Эта практика показала эффективность - удалось снизить аварийность и вернуть комфорт жителям. Мы видим, что это работает, и разумно применяем положительный опыт. Москве тоже пора сделать выбор - между интересами бизнеса и безопасностью людей, как уже сделано в Петербурге", - сказал он.

Шейкин напомнил, что ранее направлял обращение в Департамент транспорта Москвы с предложением активнее использовать полномочия города по ограничению движения СИМ на узких тротуарах.

О законопроекте

Документ внесла в палату парламента в апреле 2024 года группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. В первом чтении он был принят в июле того же года. Согласно законопроекту, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

За оставление пользователем СИМ или велосипедистом места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается ввести штраф от 500 до 800 рублей, если превышение скорости составило от 5 до 10 километров в час, от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей - за превышение скорости на величину от 10 до 15 километров в час, от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей - за превышение на 15-20 километров в час. Если скорость превышена более чем на 20 километров в час, штраф может составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.